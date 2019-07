Die EU hat sich mit Mercosur-Staaten auf ein Freihandelsabkommen geeinigt, noch gibt es aber Kritik daran. Foto: imago images / photothek

Wien – ÖVP-Chef Sebastian Kurz mahnt beim Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern zur Vorsicht. "Nicht nur die Qualität unserer Lebensmittel ist in Gefahr", heißt es in einer Aussendung von Kurz am Sonntag. Landwirtschaftskammer, Bauernbund und Agrana-Konzern hatten vergangene Woche gefordert, das Handelsabkommen nicht zu ratifizieren.

"Wir setzen uns für die Erhaltung unserer europäischen Standards bei Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelqualität ein. Außerdem müssen wir unserer heimischen Landwirtschaft den Rücken stärken und die europäischen Mittel für eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln in Europa auch in Zukunft sicherstellen", erklärte Kurz in der Stellungnahme wörtlich.

Finanzielle Absicherung gefordert

Konkret sorgt sich Kurz um den Import von Rindfleisch, der die österreichische Landwirtschaft unter Druck bringen würde. Ein Abschluss des Abkommens mit den vier Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay komme daher nur in Frage, wenn auch die finanzielle Absicherung der europäischen Landwirte sichergestellt ist, forderte der Ex-Kanzler.

Ende Juni war zwischen der EU und dem Staatenbund eine politische Einigung erfolgt. Dem Handelsvertrag zustimmen müssen noch das Europäische Parlament und die Parlamente aller Mitgliedstaaten. Die Verhandlungen liefen mit Unterbrechungen bereits seit dem Jahr 2000. (APA, 7.7.2019)