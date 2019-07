Bei Claudia Stöckl: Die politische Playlist des FPÖ-Chefs zwischen "Don't stop me now" und "Sound of Silence"

Heinz-Christian Strache war es nicht. Tonight, I’m gonna have myself a real good time. I feel alive and the world I’ll turn it inside out, yeah. And floating around in ecstasy.

A rocket ship on my way to Mars

So beginnt Don’t Stop Me Now, Norbert Hofers erster Musikwunsch in Frühstück bei mir auf Ö3. Natürlich fragt Claudia Stöckl nach Straches Nacht in ecstasy auf Ibiza, die Hofer fix zum FPÖ-Chef gemacht hat. Nun, sagt er, sind für die Wahl "alle Hebel umgelegt, und ich bitte, mich nicht zu stoppen". Freddie Mercury hätte das nicht ganz so dezent formuliert. Yeah, I’m a rocket ship on my way to Mars. On a collision course. I am a satellite, I’m out of control. I am a sex machine, ready to reload. Like an atom bomb about to oh, oh, oh, oh, oh explode.

Foto: Ö3

Mehr solche Gespräche wie auf Ibiza "hat es nicht gegeben"

"Natürlich groß" war Hofers Enttäuschung über Straches Nacht, wieder vermutet er, dass "was drinnen war" im Red Bull. So ein Gespräch wie in der Finca über Staatsaufträge und versteckte Parteispenden "hat es mit mir nicht gegeben", entgegnet er Hans-Peter Haselsteiners Vermutungen im STANDARD über solche "moralischen Defekte" bei weit mehr Parteifunktionären.

Wer sich treu bleibt, hat nichts zu bereuen

Die tiefen Spuren des Ibiza-Videos in den Umfragewerten "stören mich nicht. Ich bin gut im Aufholen." Don’t stop me now. Oder, Musikwunsch 3: Udo Jürgens’ Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. – Wer sich treu bleibt, hat nichts zu bereuen.

Bei Burschenschaften hat Hofer "noch nie" ein antisemitisches Wort gehört. Sound of Silence ist Hofers zweiter Musikwunsch. Dass er gerne mit den Schwarzen weiterkoalierte, ist bekannt. Hello Darkness my old friend. (Harald Fidler, 7.7.2019)