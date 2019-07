Hafenecker: Angriff auf Demokratie – Pilz will rechtliche Schritte prüfen

Die Mitgliederversammlung überlegt künftig, auch "fördernde Mitglieder" aufzunehmen. Foto: apa

Wien – FPÖ und Jetzt haben am Sonntag mit scharfer Kritik auf den Beschluss der Neos reagiert, künftig auch "fördernde Mitglieder" aufzunehmen. Die Überlegungen der Neos seien "ein Angriff auf die Demokratie", befand FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung. Die Neos planten "offensichtlich eine Umgehung des Parteiengesetzes", kritisierte Peter Pilz von der Liste Jetzt.

"Jemand, der so offensichtlich dazu bereit ist, einen demokratischen Beschluss im Nationalrat zu ignorieren, stellt sich selbst auf die Stufe mit Kriminellen, die ja auch dafür verurteilt werden, dass sie bestehendes Recht brechen", sagte Hafenecker. "Mit dem Versuch, Spenden als Mitgliedsbeiträge zu tarnen, wird das neu beschlossene Gesetz zur Parteienförderung und damit verbunden das gesamte österreichische Parlament ad absurdum geführt."

"Unverschämte Umgehung"

"Ich habe noch nie eine derartig offene und unverschämte Umgehung eines Gesetzes gesehen", stellte Pilz in einer Aussendung fest. "Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man einer Großwurstpartei die Wurst wegnimmt. Sie ernennt die Großwurst zum Mitglied. Ich hoffe, dass der offene Aufruf zur Spendenwäsche auch Neos-Wählerinnen und Wählern nicht wurst ist." Er werde rechtlich prüfen lassen, ob es sich um die vorsätzliche Umgehung eines Gesetzes handle, kündigte er an.

Die Neos überlegen nach dem Verbot großer Parteispenden einen Ausbau der Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliederversammlung der Pinken hat am Samstag beschlossen, künftig auch "fördernde Mitglieder" aufzunehmen. Diese könnten einen höheren Mitgliedsbeitrag bezahlen, der – anders als Spenden – nicht unter die gesetzliche Deckelung fällt. Generalsekretär Nick Donig begründete die Änderung mit den von SPÖ, FPÖ und Jetzt beschlossenen, äußerst restriktiven Spendenverboten. "Was sie beschlossen haben, zielt nicht auf mehr Transparenz, sondern das zielt darauf ab, sich die Konkurrenz vom Hals zu halten", kritisierte er gegenüber der APA. Eine Umgehungskonstruktion sieht er in den Fördermitgliedern aber nicht. (APA, 7.7.2019)