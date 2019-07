Ein Spiel für das man starke Nerven brauch: User Inyerface. Screenshot: STANDARD

Wer viel im Netz unterwegs ist, wird dabei schon auf so manche Seite gestoßen sein, wo einen das User Interface zunächst einmal ratlos zurücklässt. Manchmal steckt dahinter schlicht das Unvermögen der Entwickler, in anderen Fällen sollen die Nutzer bewusst dazu gebracht werden, auf die "falschen" Knöpfe zu drücken. "Dark Patterns" nennt sich dieser Ansatz, den auch so mancher großer Softwarehersteller nutzt, um die Zustimmung zu Datensammlungen aller Art zu erhalten.

Frontalangriff

Eine neue Webseite versucht nun ganz bewusst all diese Design-Sünden zusammenfassen – und damit die Nutzer zu unterhalten. "User Inyerface" nennt sich das Ganze, und kann auch als Herausforderung für die Nutzer verstanden werden. Denn wer sich hier durch die Interfaces klicken will, muss schon ziemlich gut aufpassen, und viel angelerntes Wissen ignorieren. Das ist ebenso frustrierend wie in vielen Punkten auch amüsant. Immerhin kann es schon einmal ein paar Minuten dauern, bis man überhaupt begriffen hat, wie man über die erste Seite hinauskommt.

Spielerisch

Hinter der Seite steht die belgische Produktagentur Bagaar, die sich auf den Bereich "Internet der Dinge spezialisiert" hat. Das Ziel von "User Inyerface" mag es sein, auf schlechte Design-Gewohnheiten hinzuweisen, wer sich darauf einlässt, kann es aber auch durchaus als interessantes Spiel vorstellen – eine Art Textadventure für versierte Web-User. Wer es bis zum Ende schafft, erhält zur Belohnung übrigens ein animiertes GIF – einen echten Klassiker der Web-Geschichte, um genau zu sein. (apo, 7.7.2019)