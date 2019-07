Marlene Spitzy wurde am Wochenende zur neuen Vorsitzenden des VSStÖ gewählt. Foto: VSStÖ

Wien – Die 22-jährige Marlene Spitzy wurde auf der 85. Bundeskonferenz des Verbandes Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Das Vorsitzteam um die Studentin der Politikwissenschaften werde sich "für eine Hochschulpolitik einsetzen, die sich an den Bedürfnissen der Studierenden orientiert und nicht an den Interessen der Wirtschaft", heißt es am Sonntag in einer Aussendung. (APA, 7.7.2019)