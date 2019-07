19.40 REPORTAGE

Re: Wohin mit den IS-Kämpfern? Unter der Kontrolle der kurdischen Selbstverwaltung in Rojava im Nordosten Syriens leben tausende frühere IS-Kämpfer und deren Angehörige in Gefangenschaft, viele davon stammen aus Europa. Ihre Heimatländer zögern, die IS-Mitglieder und ihre Familien zurückzunehmen. Für die Kurden sind sie eine schwere Bedrohung.Bis 20.10, Arte

20.15 AIDS

Philadelphia (USA 1993, Jonathan Demme) Als bekannt wird, dass der erfolgreiche Anwalt Andrew Beckett homosexuell und HIV-positiv ist, wird er von seiner Kanzlei entlassen. Zusammen mit dem erst zögerlichen Berufskollegen Joe Miller nimmt er den Kampf für Gerechtigkeit auf. Als einer der ersten Hollywoodfilme über das Thema Aids avancierte das Drama auch dank seiner großartigen Hauptdarsteller Tom Hanks und Denzel Washington zu einem der erfolgreichsten Filme seines Jahrzehnts. Bis 22.15, Arte

Pro Movie Kino

20.15 SCI-FI-KLASSIKER

Matrix (USA/AUS 1999, Lilly und Lana Wachowski) Oft gespielt, aber immer wieder sehenswert: Hacker Neo (Keanu Reeves) findet heraus, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, nichts als eine Computersimulation ist – von Maschinen vorgespielt, während wir Menschen als Energiespender fungieren. Bis 23.00, Kabel eins

21.00 TALK

Hart, aber fair: Aus Worten werden Schüsse – Wie gefährlich ist rechter Hass? Gäste: Herbert Reul (CDU), Georg Mascolo (Journalist), Uwe Junge (AfD), Irene Mihalic (B'90/ Grüne), Mehmet Daimagüler (Strafverteidiger). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Ausgeraucht – der lange Weg zum Rauchverbot / Gefangen in der Psychiatrie? / Trickbetrug: das hinterhältige Spiel mit der Hilfsbereitschaft. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler mit den Themen: Wie das Leben so spielt: Was wäre, wenn es die Beatles nie gegeben hätte? Dieses Schreckensszenario entwerfen Oscar-Preisträger Danny Boyle und Drehbuchautor Richard Curtis in ihrem skurrilen Film Yesterday. / Machen uns Facebook, Instagram und Whatsapp einsam? / Wie aus einem Waisenkind ein Wiener Theaterstar wurde, erzählt Autor Felix Mitterer in Brüderlein fein über Ferdinand Raimund. Um 23.15 Uhr folgt die Dokumentation Bauhaus Spirit zum 100-Jahr-Jubiläum der Kunstbewegung. Bis 0.05, ORF 2

23.15 BÜRGERKRIEG

Betrogen (The Beguiled, USA 1971, Don Siegel) Clint Eastwood als verwundeter Soldat, der in einem Mädchenpensionat Unterschlupf findet. Unmittelbar vor ihrer Zusammenarbeit für den ersten Dirty Harry-Film drehten US-Regisseur Don Siegel und sein Star mit dem in der Zeit des Sezessionskriegs angesiedelten Drama Betrogen einen ihrer schönsten Filme. Bis 0.55, HR

Movieclips Classic Trailers

(Doris Priesching, 8.7.2019)