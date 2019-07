In dieser Galerie: 3 Bilder und 2 weitere Inhalte Am Ziel. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE Am Ende der Kräfte. Foto: APA/AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Shine bright like a diamond. Foto: Reuters/Nicholson Die Einladungen trudeln ein.

Lyon – Die USA haben ihre Vormachtstellung im Frauenfußball untermauert. Das Team von Trainerin Jill Ellis gewann am Sonntag das WM-Finale in Lyon gegen die Niederlande verdient mit 2:0 (0:0) und verteidigte den Titel von 2015 erfolgreich. Nach ihrem fünften Finale durften die US-Amerikanerinnen, die bei allen acht WM-Turnieren unter den ersten drei waren, zum vierten Mal jubeln.

Den Sieg leitete im ausverkauften Stade de Lyon Kapitänin Megan Rapinoe ein. Die rechtzeitig fit gewordene 34-Jährige verwandelte einen erst nach Videoentscheidung gegebenen Elfmeter (61.) souverän. Sie beendete das Turnier damit wie ihre Teamkollegin Alex Morgan und die Engländerin Ellen White mit sechs Toren an der Spitze der Torjägerwertung. Rose Lavelle (69.) machte den Sack kurze Zeit später zu. Danach war der Rekordweltmeister näher an weiteren Toren als der Europameister am Anschlusstreffer.

Geschickt verteidigt

In der ersten halben Stunde war von Rapinoe und Co offensiv noch wenig zu sehen, genauso wie von den geschickt verteidigenden Niederländerinnen. Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter, erst in der 27. Minute gab es erstmals Torgefahr. Niederlande-Torfrau Sari van Veenendaal wurde bei einem Abschluss von Julie Ertz im Fallen (27.) geprüft. Es war der Auftakt eines deutlich verstärkten US-Drucks in der Schlussphase der ersten Hälfte.

Bei einem Kopfball von Samantha Mewis musste sich Van Veenendaal erstmals richtig auszeichnen. Gleich darauf konnte die Schlussfrau von Arsenal bei einem Schuss von Alex Morgan in Extremis und dank Mithilfe der Stange klären (jeweils 38.). Auch bei einem Morgan-Linksschuss (40.) zeigte die 29-Jährige eine starke Parade. Die Europameisterinnen lauerten vor allem auf Konter, blieb aber ohne Topchance.

Auf der Siegerinnenstraße

Bei den US-Amerikanerinnen war zur Pause für Kelley O'Hara Schluss, sie blieb nach einem Zusammenstoß mit dem Kopf von Lieke Martens in der Kabine. Am Spiel änderte sich wenig. Die USA waren einfach um einen Tick besser und münzten ihre Überlegenheit auch zurecht in die nötigen Tore um. Stefanie van der Gragt traf Morgan mit dem gestreckten Fuß im Strafraum am Körper. Die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart entschied zuerst auf Corner, nach Konsultation der TV-Bilder aber völlig zurecht auf Strafstoß, bei dem Rapinoe keine Nerven zeigte.

Acht Minuten später schloss Lavelle ein Solo knapp innerhalb des Strafraums mit einem platzierten Linksschuss ins Eck ab. Ihr drittes Tor im Turnier war ein ganz Besonderes. Tobin Heath (71.) und Crystal Dunn (76.) hätten noch nachlegen können, es fehlte aber die Kaltschnäuzigkeit. Einzige nennenswerte Offensivaktion der Niederlande war ein gefährlicher Spitse-Freistoß (80.).

Rapinoe ausgezeichnet

Für Rapinoe gab es gleich mehrfach Grund zum Jubeln. Die US-Kapitänin wurde als beste Spielerin der WM mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet und erhielt zudem den Goldenen Schuh für die beste Torschützin. Die Niederländerin Sari van Veenendaal wurde als beste Torfrau ausgezeichnet.

Rapinoe behielt in der Torjägerwertung die Oberhand gegenüber Morgan und White, da sie weniger Spielzeit als die beiden für ihre sechs Tore benötigte. Sie ist seit Sonntag mit 34 Jahren und zwei Monaten die älteste Torschützin in einem WM-Finale.

Das Ende

Die WM ging damit mit 146 Toren zu Ende. Die USA stellten mit 26 Treffern eine neue Bestmarke auf. Diese hatten sie zuvor selbst (1991) wie auch Deutschland (2003) mit jeweils 25 gehalten. Den WM-Titel hatten die US-Amerikanerinnen, die mit ihrem Verband wegen mangelnder Gleichbehandlung mit dem Männerteam juristisch auf Kriegsfuß stehen, neben 2015 auch schon 1991 und 1999 geholt. (APA, red, 7.7.2019)

Frauen-WM in Frankreich, Finale, Sonntag

USA – Niederlande 2:0 (0:0)

Stade de Lyon, 57.900 Zuschauer, SR Stephanie Frappart (FRA)

Torfolge:

1:0 (61.) Rapinoe (Foulelfmeter)

2:0 (69.) Lavelle

USA: Naeher – O'Hara (46. Krieger), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn – Mewis, Ertz, Lavelle – Heath (87. Lloyd), Morgan, Rapinoe (79. Press)

Niederlande: Van Veenendaal – Van Lunteren, Dekker (73. Van de Sanden), Van der Gragt, Bloodworth – Groenen, Van de Donk, Spitse – Beerensteyn, Miedema, Martens (70. Roord)

Gelbe Karten: Dahlkemper bzw. Spitse, Van der Gragt