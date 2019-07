In dieser Galerie: 15 Bilder Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online Eve Online

Eine bevorstehende Änderung beim Weltraum-MMO Eve Online sorgt aktuell für Aufregung in der Community. Entwickler CCP Games hat angekündigt, dass der lokale Chat überarbeitet wird. Dieser soll nun verzögert stattfinden. Was für Nicht-Kenner des Games wie eine minimale Änderung klingt, hat allerdings große Auswirkung für Eve Online-Spieler.

Chat wird überarbeitet

So tauchen Spieler automatisch auf, wenn sie in ein neues Solarsystem vordringen. Im Laufe der Zeit haben sich User dem zunutze gemacht, um mittels Skripts Gegner zu erkennen. Mit der Änderung am lokalen Chatsystem ist dies nun nicht mehr möglich. Spieler sind in einem der 5000+ Solarsysteme nur dann erkennbar, wenn sie dies selber wollen.

Konsequenzen aktuell unklar

Der Effekt der Änderung kann aktuell nur geschätzt werden. So können Spieler beispielsweise nicht mehr erkennen, wie viele Gegner aktuell Jagd auf sie machen. Zudem lebt Eve Online vom Zusammenspiel von Allianzen. Vorausschauende Entscheidungen aufgrund der Spieleranzahl in einem System zu treffen, ist fortan auch nicht mehr möglich.

Einige Spieler begrüßen Änderung auch

Die Ankündigung hat die Community von Eve Online gespalten. So gibt es viele Stimmen, die das neue Chatsystem begrüßen, aber wiederum auch etliche Kritiker, die drohen ihr Abonnement zu kündigen. Spieler sollen vor dem "Blackout" 48 Stunden im Voraus gewarnt werden, damit sie auf die neuen Gegebenheiten reagieren können.

Community soll empfindlich sein

Auf Reddit wird die Entscheidung zurzeit diskutiert – viele User begrüßen die Änderung, da diese das Game wohl stark verändern wird, auch hinsichtlich der führenden Kräfte von Eve Online. Die Ankündigung etlicher Nutzer, das Abonnement aufzukündigen, wird außerdem belächelt. So soll die Community in der Vergangenheit mehrfach gezeigt haben, dass sie sehr empfindlich auf kleinere Änderungen reagieren.

Worum geht es eigentlich bei "Eve Online"?



Bei Eve Online handelt es sich um ein Weltraum-MMORPG, bei dem Spieler einerseits Handel betreiben, sich aber auch regelmäßig in riesige Schlachten werfen. Entwickler ist das isländische Studio CCP Games. (red, 8.7.2019)