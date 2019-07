Der ehemalige Stürmer-Star analysiert ab der Saison 2019/20 die Spiele der Tipico Bundesliga und Österreichs Vertreter in der UEFA Champions League

Künftig beim Bezahlsender Sky im Einsatz: Marc Janko. Foto: Sky

Wien – Neuzugang für das Expertenteam des Bezahlsenders Sky: Österreichs ehemaliger Stürmer-Star Marc Janko wird für die Zuseher ab der Saison 2019/20 die Spiele der Tipico Bundesliga und die Auftritte von Österreichs Vertreter in der UEFA Champions League analysieren.

Janko habe Österreichs Fußball in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten seinen Stempel aufgedrückt, so Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: "Nicht nur mit seinen Toren und seiner Professionalität, sondern auch mit Aussagen, die weit über den Tellerrand hinausgingen."

Janko sorgte erstmals beim FC Red Bull Salzburg mit seinen Toren für Furore. Mit 75 Toren in 108 Spielen leistete er einen wesentlichen Beitrag zu drei Meistertiteln und holte in der Saison 2008/09 mit 39 Treffern den Bronzenen Schuh in Europa. Seinen Status als einen der beliebtesten und profiliertesten Fußballer Österreichs erarbeitete sich der gebürtige Wiener mit seinen Auftritten für die Nationalmannschaft. Mit 28 Treffern liegt der Euro-2016-Teilnehmer auf Rang vier der ewigen ÖFB-Bestenliste. (red, 8.7.2019)