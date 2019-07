Peter Klien reibt sich wahrscheinlich schon die Hände. Etwas Besseres als eine Republik im Wahlkampfmodus kann dem Chefsatiriker gar nicht passieren. Gute Nacht Österreich kündigt der ORF noch ohne genauen Starttermin an, aber doch sicher für Herbst.

Foto: APA / Georg Hochmuth

Realsatire mögen manche schon davor erkennen, wenn Spitzenpolitiker quer durch alle Sender diskutieren. Allein im ORF stehen am 4., 11. und 18. September 15 TV-Konfrontationen im Speeddating-Format auf dem Programm. Wie schon bei der EU-Wahl redet jeder gegen jeden, anschließend analysieren Experten und Journalisten. Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür leiten die Runden, Simone Stribl führt die Gespräche. Die Elefantenrunde am 26. September leiten Claudia Reiterer und Armin Wolf.

Servus TV plant ab 22. August wöchentliche Gespräche mit einem Spitzenkandidaten und drei Bürgern. Puls 4 und ATV tüfteln noch.

Und sonst?

Kurz gesagt feiert das Fernsehen auch in den nächsten Monaten die altbekannten Feste der Regionen. Österreich-Bezug scheint oberstes Gebot in den Programmplänen aller Sender zu sein.

Österreichs Heldinnen und Helden der freiwilligen Feuerwehren kürt Feuer und Flamme ab 27. September in acht Folgen. 20 Jahre DJ Ötzi feiert ORF 2 am 7. September, schönste Stätten führt Armin Assinger wieder in 9 Schätze – 9 Plätze zu Gemüte. Claudia Reiterer begleitet in Universum History die Geschichte Europas in sechs Folgen.



Zweifelhaften Österreich-Chic halten die Vorstadtweiber ab September zum vierten Mal bereit. Der neue österreichische Tatort: Baum fällt bringt Bibi Fellner und Moritz Eisner ins Gebirge nach Kärnten. Agnes Pluch schrieb das Buch, Regie führte Nikolaus Leytner. Erst im nächsten Jahr kommt die Comedy Wischen ist Macht mit Ursula Strauss als Anführerin eines Putztrupps. Frühestens 2020 kommt eine allerletzte Staffel von Schnell ermittelt.

Puls 4 lässt wieder Austria's Next Topmodel wählen. Die neunte Staffel startet im September. Schon 16 davon zählt Bauer sucht Frau ab 4. September auf ATV. Ebenfalls endlos lässt sich offenbar Pfusch am Bau fortsetzen. Am 25. Oktober startet die 15. Staffel.

Servus TV schießt sich ebenfalls ganz aufs Heimatgefühl ein: In Sissy – Mein Sommer auf der Alm verlegt die 21-jährige Bäuerin und Kräuterkundlerin Sissy Strubreiter ihren Hauptwohnsitz auf eine Alm im Tennengebirge, zu sehen ab 28. August samstags um 18.10 Uhr. Danach, um 18.40 Uhr, berät Gärtner Josef Starkl Hobbygärtner in Gartln mit Starkl.

Foto: Servus TV

10 Jahre Andreas Gabalier feiert der Sender am Nationalfeiertag, und dafür ist kein Aufwand zu groß. 22 Kameras zeichneten das Konzert im Münchner Olympiastadion auf. Für die Regie holte der Red-Bull-Sender Hamish Hamilton, Spezialist für Großereignisse wie Super-Bowl-Halbzeitshows, Emmy-Awards und Konzertfilme zum Beispiel mit U2, Peter Gabriel und Christina Aguilera.

Foto: APA/dpa/Silas Stein

Im Spätherbst soll die zweite Staffel von Meiberger – Im Kopf des Täters mit Fritz Karl und Cornelius Obonya kommen, dieses Mal mit Harald Krassnitzer als Bösewicht. Ab September lädt Terra Mater in drei Teilen zum bildstarken Ausflug ins Okavango-Delta ein.

Von Matthias Hartmanns globalem Serienprojekt für Red Bull soll man im Herbst mehr hören, verspricht die Pressestelle. Geplant ist offenbar ein Bündel von Mehrteilern mit unterschiedlichen, praktisch weltumspannenden geografischen Schwerpunkten, deren Handlungsstränge aber aufeinander Bezug nehmen – vernetzt. Red Bull kooperiert mit Jan Mojtos Beta Film. (Doris Priesching, 9.7.2019)