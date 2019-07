Samsungs neues Galaxy A80 kommt im Juli nach Österreich. Foto: Samsung

Üblicherweise ist die Qualität der Frontkamera bei Smartphones etwas schlechter als die der Hauptkamera auf der Rückseite. Für Selfie-Fans ein Nachteil. Hersteller lassen sich daher stets neue Spielereien einfallen, um die Selfie-Kameras zu verbessern. Samsung hat dem Galaxy A80 eine "rotierende Triple-Kamera" verpasst. Das Smartphone kommt nun in den österreichischen Handel.

Das Galaxy A80 kommt mit rotierenden Kamera für Hauptaufnahmen und Selfies. Foto: Samsung

Kamera rotiert um 180 Grad

Anstatt je eine Kamera für Rückseite und Vorderseite zu verbauen, ist beim Galaxy A80 eine Kamera für beide Seiten zuständig. Wenn man ein Selfie aufnehmen will, fährt die Kamera nach oben aus und das Kameramodul dreht sich automatisch um 180 Grad nach vorne. Somit können sich Nutzer mit einem 48-Megapixel-Weitwinkelobjektiv selbst fotografieren. Wie das funktioniert, demonstriert das Unternehmen in einem Werbevideo auf Youtube. Auf Twitter hat ein Nutzer zudem ein Video veröffentlicht, das das Modul ausgebaut in Aktion zeigt. Mit der 3D-Tiefenkamera sind auch Videoaufnahmen mit Bokeh-Effekt möglich.

Samsung

Zur weiteren Ausstattung des Smartphones gehört ein 6,7 Zoll großes, randloses Full-HD+-Super-Amoled-Display und ein 3.700 mAh starker Akku. Das Galaxy A80 ist ab Mitte Juli um 649 Euro erhältlich. (red, 8.7.2019)