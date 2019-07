Mehrere Erdbeben in Kalifornien innerhalb kurzer Zeit – "Shroud" ließ sich davon aber nicht vom Spielen abbringen

"Shroud" hat vor laufender Kamera ein schweres Erbeben miterlebt. Foto: Screenshot/GameStandard

In Kalifornien ereignete sich am vergangenen Freitag ein Erdbeben in der Stärke von 7,1. Zum Zeitpunkt des Geschehens streamte der populäre Twich-User Shroud. Mehr als eine Minute lang wurde die Wohnung des Mannes kräftig durchgerüttelt – vom Spielen ließ sich der ehemalige E-Sportler aber nicht abhalten.

Oddshot Compilations

Nicht unter dem Tisch versteckt

"Oh mein Gott, ein weiteres Erdbeben? Scheiße, ja. Was machen wir jetzt? Das ist einfach nur verrückt", sagte der Streamer vor der Kamera, während die Kamera von Shroud kräftig wackelt. Der Aufforderung seiner Mitspieler, sich unter dem Tisch zu verstecken, kam der populäre Twitch-User allerdings nicht nach – er startete einfach die Partie Apex Legends.

Shroud

3000 Haushalte ohne Strom

Der Schaden des Erdbebens ist übrigens kleiner als angenommen. 3000 Haushalte sollen kurzzeitig ohne Strom gewesen sein. Verletzte gibt es keine. Weitere Erdbeben sind allerdings möglich. Wissenschaftler sagen Kalifornien seit Längerem ein Starkbeben voraus. 1906 ereignete sich in San Francisco ein Beben mit der Stärke 7,8. Der Erdstoß und das nachfolgende Feuer töteten 3000 Menschen. (red, 8.7.2019)