Der Biograf von Sebastian Kurz, "Bild"-Redakteur Paul Ronzheimer, geht in der aktuellen Online-Ausgabe deutlich auf Distanz zu den jüngsten Aussagen des Altkanzlers: "Es klingt so einfach, so klar, so logisch, was Sebastian Kurz in der ,Welt am Sonntag' formuliert hat", schreibt Ronzheimer dort in Anspielung darauf, dass Kurz am Wochenende gemeint hat: "Wenn wir sicherstellen, dass jeder, der sich illegal auf den Weg macht, zurückgebracht wird in sein Herkunftsland oder in ein Transitland, werden wir die illegale Migration stoppen, das Geschäft der Schlepper zerstören und das Wichtigste: das Ertrinken im Mittelmeer endlich beenden".

Ronzheimers Replik darauf: "Kurz sagt das schon seit Jahren – und ignoriert dabei völlig, was in Libyen, dem Land, aus dem sich immer noch Zehntausende pro Jahr auf den Weg nach Europa machen, passiert. Am Dienstag hatten zwei Luftangriffe ein Flüchtlingslager im Osten der Hauptstadt Tripolis getroffen. Mindestens 53 Menschen starben. Die Regierung machte General Haftar für den Angriff verantwortlich."

Absurde Argumente

Er selbst sei als Reporter in den vergangenen Jahren mehrfach in Libyen gewesen. Es brauche "keine Luftangriffe, um zu erkennen, in welch schlimmer Lage die Flüchtlinge dort sind. Selbst die offiziellen, die "guten" Internierungslager, sind in einem dramatischen Zustand: Flüchtlinge sitzen dort eingepfercht wie Tiere, es gibt keine Toiletten, zu wenig Wasser, Krankheiten breiten sich aus." Noch dramatischer sei das, was Flüchtlinge bei Schleppern erleben: "Gewalt, Vergewaltigungen, sogar Sklaverei findet statt."

Wenn Sebastian Kurz und andere in der EU es ernst meinen, so Ronzheimer weiter, "dann müssten sie für Frieden, für Rechtsstaatlichkeit in Libyen sorgen – und das geht im Zweifel nur mit UN-Truppen. Aber solange Europa sich raushält, schmutzige Deals mit Warlords eingeht, ist die Kritik an privaten Seenotrettern zynisch. Nicht die Freiwilligen, die Menschen vor dem Ertrinken retten, sind das Problem, sondern die, die ihnen in Libyen und anderswo Gewalt antun."

Das Argument, die Seenotretter würden Flüchtlinge erst motivieren, auf Boote zu gehen, hält Ronzheimer für "absurd. Wenn ich mit Menschen in Libyen spreche, dann wollen sie nur eins: Raus aus dem Land! Sie haben schon so viel erlebt, dass ihnen das Risiko auf dem Meer noch als das geringste Übel erscheint."

Das Fazit des Kurz-Biografen lautet: "Die platten Debatten zur Seenotrettung wiederholen sich seit Jahren. Aber es gibt für die Flüchtlings-Krise keine einfache Lösung, wenn wir nicht unsere Werte verraten wollen." (red, 8.7.2019)