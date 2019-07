Ryanair-Chef Michael O'Leary ist dafür bekannt, nicht besonders zimperlich zu sein. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Ausgesperrt fühlt sich der Betriebsrat der Lauda – und fürchtet, dass unter dem 100-Prozent-Eigentümer Ryanair die Arbeitnehmerrechte verletzt werden oder überhaupt verloren gehen. "Ryanair ist in Wien angekommen – Arbeitnehmerrechte, lebt wohl", heißt es jedenfalls in einem Schreiben, das die Arbeitnehmervertreter der Billigairline Ende der Vorwoche an die Belegschaft verschickten.

Grund für die Befürchtungen: Das Betriebsratsbüro sei weg, schilderte der Betriebsrat von seiner Überraschung, als man sich am Montag zur wöchentlichen Sitzung treffen wollte. Auch die Computer seien verschwunden. Für Donnerstag habe die Personalabteilung dem Betriebsrat einen neuen Raum versprochen samt Aufbau der Computer – allerdings habe sich das dann zerschlagen, die Räume seien besetzt gewesen.

Auf Nachfrage hätten die Personalisten dem Betriebsrat Folgendes mitgeteilt und geraten: "Es gibt derzeit kein Büro für den Betriebsrat, der solle sich mit dem Geld der Betriebsratsumlage Räume am Flughafen mieten und dann versuchen, das Geld von der Firma zurückzubekommen."

Ein Verhalten, das der Betriebsrat auf ein neues, von Ryanair entsandtes Vorstandsmitglied zurückführt – und gegen das er klagen will.

Die Pressesprecherin des Unternehmens ortet in alledem ein Missverständnis. Im Rahmen einer firmeninternen Übersiedlung seien die Computer abmontiert worden, der Betriebsrat habe schon wieder ein Büro. Es tue der Geschäftsführung sehr leid, so die Sprecherin. Der Betriebsrat weiß noch nichts von seiner neuen Bleibe. (Renate Graber, 8.7.2019)