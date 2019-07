Die Liste Jetzt von Peter Pilz und Maria Stern hat in der Debatte um Parteienfinanzierung eine Karikatur publiziert, die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger herabwürdigend als Hündin darstellt. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die Liste Jetzt hat in der Debatte um Parteienfinanzierung eine Karikatur publiziert, die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger herabwürdigend als Hündin darstellt, die nach einer Wurst schnappt, die ihr Neos-Förderer und Unternehmer Hans Peter Haselsteiner hinhält. Die Zeichnung wurde im Onlinemagazin der Liste zackzack.at publiziert. Die Neos reagierten empört.

Der Vergleich von Menschen mit Tieren hatte zuletzt politisch für große Empörung gesorgt, als der ehemalige FPÖ-Vizebürgermeister von Braunau in einem Gedicht unter dem Titel "Die Stadtratte" unter anderem Migranten mit den Nagetieren verglichen hatte. Neos-Generalsekretär Nick Donig zeigte sich "fassungslos über den frauenfeindlichen und respektlosen Cartoon". "Das ist sogar noch unter FPÖ-Niveau und zeigt, der alte weiße Mann Peter Pilz hat auch im Abgang nichts gelernt. Weder was den Umgang mit Frauen noch was eine anständige politische Debatte betrifft", so Donig in Anspielung auf die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Peter Pilz.

Nun sei auch klar, warum das durch das Parlament gepeitschte Parteifinanzierungsgesetz von Jetzt, FPÖ und SPÖ so grottenschlecht sei. "Wer mit Schaum vor dem Mund Gesetze schreibt, trägt nichts zur Transparenz bei, sondern vergiftet die Stimmung", so Donig. (APA, 8.7.2019)