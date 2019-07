Wenn die Frustrationsgrenze sinkt und die Müdigkeit ins Unermessliche steigt, dann weiß man: Die letzte Zeitspanne vor dem Urlaub ist angebrochen. Ausschlafen, flexible Tagesplanung, Zeit mit Freunden und Familie, und das alles vielleicht am Meer, am See oder in den Bergen – all das steht kurz bevor und ist dennoch so fern. Denn zuvor müssen noch die letzten Tage am Arbeitsplatz absolviert werden, die sich aus irgendeinem Grund extrem in die Länge ziehen.

Denn egal, wie sehr man seinen Job und die Kollegen eigentlich mag und schätzt, irgendwann ist der Moment da, an dem man einfach nur noch urlaubsreif ist. Die Aufgaben gehen immer langsamer von der Hand, das Aufstehen in der Früh schafft man nur noch mit äußerster Mühe. Und das tägliche Geplänkel rund um die korrekte Belüftung des Großraumbüros verschiebt sich langsam, aber sicher in passiv-aggressive Gefilde.

Kreative Nickerchen-Idee. Foto: Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Motivation – aber wie?

Doch wie schafft man es, sich auf den letzten Metern noch zu motivieren? Hilft die richtige Musik, so wie beispielsweise dieses Lied?:

Bestes Fast-schon-Urlaubslied. Grossstadtgeflüster Official

Welche Strategien haben Sie entwickelt, wenn Sie sich zu 100 Prozent urlaubsreif fühlen, der Urlaub aber noch einige Tage oder gar Wochen entfernt ist? Teilen Sie Ihre Tipps und Motivation im Forum! (aan, 12.7.2019)