Flamenco am Straßenfest, kompromissfreie Improvisation und ein fälschlicherweise als sanft klassifiziertes Instrument

Chick Coreas "The Spanish Heart Band" ist ein Mix aus zugänglich und raffiniert. Foto: Universal

Chick Corea – "The Spanish Heart Band"

Eine seiner elegantesten Einspielungen mit komplexen Hits wie Armando’s Rhumba datiert aus den 1970ern. My Spanish Heart zeigte die spezielle Zuneigung Chick Coreas auch äußerlich: Auf dem Cover trug der Pianist und Komponist Torerolook. Jetzt reaktiviert er quasi seine Flamenco-Seite mit der Spanish Heart Band. Zu Beginn wird gesungen, es klingt, als musizierte Corea fürs Straßenfest. Es wäre jedoch nicht er, würde er bei diesem Oberflächenstil bleiben. Die CD (Universal) ist in Summe ein Mix aus zugänglich und raffiniert. Auch eine erfrischende neue Version des Rhumba-Hits ist dabei.

Stan Getz – "Live At The Village Gate"

Kurz nach diesem Liveauftritt im Village Gate (wir haben 1961) veröffentlicht Stan Getz mit Charlie Bird Jazz Samba, das den Saxofonisten als sanften Haucher positionierte, der später mit Getz/Gilberto einen kommerziellen Höhepunkt erreichte. Bei dieser Liveaufnahme ist jedoch ein Getz zu hören, der an Grenzen geht. Er langt hardboppig zu, sein Ton kippt ins Expressive und vermittelt eine Intensität, die an John Coltrane gemahnt. Zusammen mit Pianist Steve Kuhn, Drummer Roy Haynes und Bassist John Neves ist Getz dabei, seine improvisatorischen Möglichkeiten kompromissfrei auszuleben.

Anaïs Gaudemard – "Solo"

Auf ihrer Reise von Carl Philipp Emanuel Bach zu Romantiker Gabriel Fauré landet Harfenistin Anaïs Gaudemard auf Solo (Harmonia Mundi) auch bei Paul Hindemith und im Bereich der gemäßigt modernen Gegenwart. Philippe Hersants Stück Bamyan ist dabei ein finaler Beleg für die jederzeit schillernde Kunst der virtuosen Französin. Gaudemard ist in jedweder Stilwelt markant unterwegs. Ihr Klang durchläuft wundersame Metamorphosen, ihre Phrasierung ist prägnant. Somit: Die Musik springt einen mit hoher Intensität an. Ihr an sich als sanft klassifiziertes Instrument kann auch hochexpressiv.

(toš, 9.7.2019)