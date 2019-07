Ein paar Stunden Arbeit und eine Mod waren nötig, um Vermächtnis von legendärem Zeichner in Klötzchenspiel zu ehren

Links das Original von Bob Ross und rechts die "Minecraft"-Kopie. Foto: SmallishBeans

Bob Ross genießt unter Gamern einen gewissen Legendenstatus. Die Fernsehsendung Joy of Painting zieht selbst Jahrzehnte nach der Erstausstrahlung tausende Zuschauer auf Twitch an. Nun hat ein YouTuber das Vermächtnis des US-Amerikaners wieder aufleben lassen. So baute "SmallishBeans", der sich selbst als schrecklichen Künstler und Zeichner bezeichnet, ein Bild von Ross mit Minecraft nach.

SmallishBeans

Mit zweitem Account getrickst

Das Video dazu hat der Youtuber nun veröffentlicht. Um das Gemälde zu verwirklichen, baute "SmallishBeans" zuerst einen Rahmen und errichtete dann im Hintergrund die von Ross gezeichnete Welt. Er müsste dabei auch auf einen Trick zurückgreifen: Um zu sehen, wie denn sein Bild aussieht, verwendete er einen zweiten Account, der den Fortschritt beobachtete.

Mod, um Platzierung zu beschleunigen

Um die Arbeit etwas zu beschleunigen, verwendete der Youtuber eine Mod, mit der man schneller eine größere Anzahl an Blocks platzieren kann. Ansonsten ist das Minecraft-Gemälde aber gänzlich handgemacht, ohne auf weitere Tricks zurückzugreifen. Das Endergebnis kann sich nach ein paar Stunden Arbeit durchaus sehen lassen. Bob Ross wäre wohl stolz. (red, 8.7.2019)