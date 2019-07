Die Wiener Exekutive macht bei dem momentan im Netz angesagten Spielchen mit. Weiterer Karate-Cop auch in Neuseeland

Die Polizei als Flaschenöffner. Foto: Polizei Wien/Twitter

Wieder einmal erobert eine neue Herausforderung das Netz. Diesmal geht es in der "Bottle Cap-Challenge" darum, auf möglichst kreative Weise den Schraubverschluss einer Flasche zu lösen. Prominente wie der britische Action-Schauspieler Jason Statham haben bereits ebenso mitgemacht wie eine Katze – diese schien es aber nicht sonderlich zu interessieren. Und nun ist auch die Wiener Polizei auf den Geschmack gekommen.

In einem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilten Video steigt ein Polizist aus einem Einsatzfahrzeug aus und entfernt den Verschluss mit einem eingedrehten Tritt von der Flasche. Danach verschwindet er wieder im Auto.

Neuseeländische Polizei mit Botschaft

Der Roundhouse-Kick gehört zu den beliebtesten Methoden der "BottleCap-Challange". So hat auch ein neuseeländischer Polizist die Herausforderung gemeistert – mit etwas mehr Schwung als sein Wiener Amtskollege. Als Belohnung gönnt sich Karate-Cop Constable Krish nach seiner sportlichen Einlage einen Schluck Wasser aus der nun ja geöffneten Flasche. Die neuseeländische Polizei will mit dieser Botschaft die Bürger dazu anhalten, in der Hitze genug zu trinken. (red, 8.7.2019)