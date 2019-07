Am Donnerstag startet wieder die jährliche Literatur-Reihe, dieses Mal auch mit Musik

Die Wiener Autorin Barbara Zeman liest am Donnerstag, 11. 7., aus ihrem durchaus gefeierten, in der Welt eines schnöseligen Kunstsammlers spielenden Debütroman "Immerjahn" Foto: Heribert Corn

Geistergeschichten, eine Flammenwand, abenteuerliche Reisen durch das eigene Zimmer, Rückwärtswalzer, der Literaturbetrieb und seine Grotesken. Um all dies und noch viel mehr geht es in den Büchern der Autorinnen (u. a. Laura Freudenthaler, Marlene Streeruwitz, Gertraud Klemm) und Autoren (etwa Karl-Markus Gauß), die in den kommenden Wochen beim Literaturfest O-Töne auftreten.

Zwei Monate lang österreichische Literatur, jeweils Donnerstagabend, Open-air und bei freiem Eintritt im Hof des Wiener Museumsquartier. Ungefähr so könnte man das Konzept der O-Töne kurz umreißen – und doch würde man der Veranstaltungsreihe damit nicht gerecht. Zwar mag dieses Literaturfest seit 15 Jahren für seine Atmosphäre legendär sein, letztendlich ist es aber doch die Literatur, die hier im Vordergrund steht – und weniger das Event. Letzteres auch, weil sich der Rahmen, den sich die O-Töne gegeben haben, vergleichsweise klassisch gibt. Das heißt: Einleitung durch einen renommierten Literaturkritiker, Lesung und anschließend Gespräch.

Alte Helden, neue Kräfte

Jeder O-Töne-Abend besteht aus zwei Lesungen. Einerseits lesen bekannte AutorInnen aus ihren neuen Büchern – die in den nächsten Wochen erscheinenden Romane von Robert Prosser (er liest am 15.8.) Gertraud Klemm (22.8.) und Bettina Balàka (29.8.) etwa feiern bei den O-Tönen ihre Buchpremiere.

In der Debütschiene hingegen stellen noch zu entdeckende AutorInnen ihre Erstlingsromane vor, u. a. Marko Dinic (1.8.), Angela Lehner (8.8.) oder Eva Woska-Nimmervoll (25.7.).

Der Startschuss zu den O-Tönen 2019 fällt am 11. Juli: Clemens Setz liest aus dem Erzählband Der Trost runder Dinge und Barbara Zeman aus ihrem Debüt Immerjahn, in dem ein reicher Erbe seinem alten Leben zu entkommen versucht – und dabei über ein paar Lebensfäden und sein ganz generelles Schnöseltum stolpert. Die Musik dazu liefern Lukas Lauermann Solo & Alicia Edelweiss. Moderation: Daniela Strigl. (Stefan Gmünder, 8.7.2019)