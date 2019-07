Die Australierin musste sich der US-Amerikanerin Alison Riske in drei Sätzen geschlagen geben

Ashleigh Barty ist raus. Foto: AP/Curtis

London – Die Siegesserie von Ashleigh Barty ist im Achtelfinale des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon zu Ende gegangen. Die Weltranglisten-Führende aus Australien und French-Open-Siegerin verlor gegen die US-Amerikanerin Alison Riske am Montag 6:3,2:6,3:6.

Nach dem Gewinn des ersten Satzes ließ Barty kontinuierlich nach, sie kassierte die erste Niederlage nach 15 Siegen in Serie. Riske, die erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinale steht, wird dort entweder auf ihre Landsfrau Serena Williams oder die Spanierin Carla Suarez Navarro treffen. (APA, 8.7.2019)