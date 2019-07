Mit der "Animal Crossing"-Spielfigur Isabelle bezwang eine 15-Jährige überraschend einen "Super Smash Bros. Ultimate"-Profi. Danach wurde die junge Frau allerdings massiv angefeindet. Foto: Nintendo

Die 15-jährige Super Smash Bros. Ultimate-Spielerin "Bocchi" hat sich aus der kompetitiven Szene zurückgezogen, nachdem sie im Netz nach einem Sieg über einen Profi massiv gemobbt wurde. "Berühmt sein nervt. Ich hätte das Match lieber verlieren sollen. Ruhm hat mir nur Stress eingebracht und Nerven gekostet. Es gibt zwar nette Menschen, aber auch sehr viel Negativität. Ich hasse das", twitterte die Jugendliche nach dem Event.

AON Gaming

Überraschend Profi geschlagen

Dort hatte sie noch unter jodelndem Publikum Profi "Ally" überraschend mit der Spielfigur Isabelle geschlagen. Die Protagonistin wird auf hohem Niveau kaum gespielt, dementsprechend verdutzt reagierten die anwesenden Zuschauer angesichts des Sieges. Nachdem sich der Überraschungssieg im Netz verbreitete, fanden sich allerdings auch etliche User zusammen, die die 15-Jährige vorrangig sexistisch beschimpften und sich auch über ihr Aussehen lustig machten.

"Hasse es, wie die Community mit Frauen umgeht"

Innerhalb der Community wurde in weiterer Folge diskutiert, wieso die junge Spielerin so viel Hass abbekommt. Überraschungssiege bei Super Smash Bros. Ultimate-Turnieren gab es in der Vergangenheit immer wieder. Nur bei "Bocchi" regte sich ein derartiger Widerstand. Streamer "Zero" betonte etwa, dass dies wohl daran liegt, dass sie eine Frau ist. "Ich hasse es, wie die Community mit Frauen umgeht".

Twitter-Account mittlerweile gelöscht

Nach einem längeren Hin und Her twitterte die 15-Jährige, dass sie zumindest weiterhin streamen, nicht mehr bei Turnieren mitmachen werde. "Die netten Worte von euch sind überwältigend. Ihr habt mich richtig gewollt fühlen lassen und ich weiß, dass ich mich vermehrt auf positives fokussieren muss. Ich bin jung und einfach nicht gewohnt, derart im Rampenlicht zu stehen", sagte die junge Frau nur um Stunden später dann ihren Account zu löschen und davor zu betonen, dass sie sich wohl gänzlich zurückziehen oder einen neuen Namen sich zulegen werde. (red, 8.7.2019)