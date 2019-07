Etappensieg in Wiener Neustadt an Belgier Devriendt – Auer Sechster

Party in Wr. Neustadt. Foto: APA/EXPA/JFK

Wien/Wiener Neustadt – Team-Vorarlberg-Legionär Jannik Steimle hat sich am Montag auf der 2. Etappe der Österreich-Radrundfahrt das Rote Trikot des Gesamtführenden zurückgeholt. Der deutsche Prolog-Sieger landete nach 176 km von Zwettl nach Wr. Neustadt im Massensprint an zweiter Stelle und löste den Letten Emils Liepins an der Spitze ab.

Den Tagessieg sicherte sich der Belgier Tom Devriendt, Daniel Auer wurde als bester ÖRV-Fahrer Sechster. (APA, 8.7.2019)

Ergebnisse der 71. Österreich-Radrundfahrt vom Montag:

2. Etappe (Zwettl/NÖ – Wiener Neustadt/176,9 km):

1. Tom Devriendt (BEL) Wanty 4:18:35 Std. –

2. Jannik Steimle (GER) Team Vorarlberg Santic

3. Jonas Koch (GER) CCC

4. Emils Liepins (LAT) Wallonie

5. August Jensen (NOR) Israel Cycling Academy

6. Daniel Auer (AUT) Maloja Pushbikers

7. Pieter Vanspeybrouck (BEL) Wanty

8. Romain Hardy (FRA) Arkea

9. Florian Gamper (AUT) Tirol KTM Cycling

10. Tom Wirtgen (LUX) Wallonie

11. Andreas Hofer (AUT) Hrinkow Steyr

Weiter:

17. Patrick Gampper (AUT) Tirol KTM

25. Daniel Geismayr (AUT) Vorarlberg Santic

29. Matthias Krizek (AUT) Felbermayr Wels

31. Mario Gamper (AUT) Tirol KTM

57. Riccardo Zoidl (AUT) CCC

69. Sebastian Schönberger (AUT) Neri Sottoli, alle gleiche Zeit Wallonie

Gesamtwertung:

1. Steimle 7:37:19 Std.

2. Devriendt +1 Sek.

3. Liepins 4

4. Krizek 5

5. Vanspeybrouck, gleiche Zeit

6. Carlos Barbero (ESP) Movistar 8

7. Koch, gleiche Zeit – 8. Wirtgen 10

9. Schönberger 11

10. Patrick Gamper 12

Weiter:

23. Zoidl 14

25. Lukas Schlemmer (AUT) Maloja Pushbikers 14

29. Auer 15