18.30 MAGAZIN

Konkret: Vollkasko versichert – trotzdem zahlen? Ein Unfall mit Blechschaden, ein Sachverständiger begutachtet den Schaden, und dann wird er repariert. Doch was, wenn die Versicherung nur einen Teil der Kosten übernimmt? Den Rest soll der Konsument zahlen. Kann es sein, dass eine Vollkaskoversicherung nur Teilkosten übernimmt? Bis 18.51, ORF 2

19.40 DOKUMENTATION

Re: Staatsfeind Wildschwein Das Königreich Dänemark baut aus Angst vor der Afrikanischen Schweinepest einen 70 Kilometer langen Eisenzaun – gegen Wildschweine. Experten bezweifeln den Sinn des Projekts, obendrein sehen viele Dänen und ihre deutschen Nachbarn darin ein Symbol der Abschottung. Die Dokumentation zeigt die Sorgen der Schweinebauern und den Widerstand in der Grenzregion. Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Jäger der Savanna: Servale – Afrikas unbekannte Katzen Er ist kaum größer als eine heimische Hauskatze, sein Fell ähnelt in Farbe und Muster dem von Geparden, und tatsächlich wirkt er aufgrund seiner Statur wie eine grazile Miniaturausgabe der Sprintweltmeister. Dennoch spielte der Serval meist nur die Nebenrolle in Naturfilmen. In diesem Film ist er der große Star und steht für die vielen anderen Tiere, die im Schatten der großen Raubtiere leben. Bis 21.05, ORF 2

20.15 CASTINGSHOW

Der Traumjob – bei Jochen Schweizer Der Extremsportler Jochen Schweizer sucht in der neuen Show eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer für sein erfolgreiches Unternehmen und bietet ihm oder ihr ein sechsstelliges Jahresgehalt. Das wohl längste Bewerbungsgespräch aller Zeiten beginnt für fünf Frauen und sechs Männer mit einer Überraschung. Bis 22.20, ProSieben

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Akte Galilei Wie es zur Verurteilung und Rehabilitation des berühmten Naturwissenschafters vonseiten der römisch-katholischen Kirche gekommen ist und wie das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie aus heutiger Sicht beurteilt wird. Bis 23.20, ORF 2