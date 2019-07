Der Franzose gewinnt den Abschnitt zwischen Binche in Belgien und Epernay in der Champagne

Einfach loslassen und freuen. Foto: APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Die Tour de France ist zurück in Frankreich – und schon bejubelt die Grande Nation ihren ersten Helden: Radprofi Julian Alaphilippe hat nach einer beherzten Attacke die 3. Etappe der 106. Frankreich-Rundfahrt gewonnen und den Gastgebern in den grünen Hügeln der Champagne früh den erlösenden ersten Tageserfolg sowie das Gelbe Trikot beschert.

Der 27-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step spielte im anspruchsvollen Finale der 215 km langen Etappe in die Schaumwein-Hochburg Epernay seine Stärken im Klassiker-Terrain aus und siegte als Solist. Alaphilippe, im März Sieger von Mailand-Sanremo, löste mit dem Erfolg den Niederländer Mike Teunissen (Jumbo-Visma) als Führenden der Gesamtwertung ab.

Im Ziel hatte Alaphilippe, der im Vorjahr zwei Tour-Etappen und das Bergtrikot gewonnen hatte, 26 Sekunden Vorsprung auf das Hauptfeld. Die Plätze zwei und drei belegten Michael Matthews (Australien/Sunweb) und Jasper Stuyven (Belgien/Trek-Segafredo). Die Favoriten auf den Gesamtsieg zeigten sich auf den hügeligen Schlusskilometern an der Spitze des Feldes, verzichteten aber auf Angriffe.

In Fahrt

Kurz nach dem Start in Binche nahm die Tour Abschied von Belgien, wo das Rennen am vergangenen Wochenende mit zwei Etappen feierlich gestartet worden war. Das Peloton überquerte nach zehn Kilometern bei Erquelinnes die Grenze zu Frankreich, ebenso früh fand sich eine fünfköpfige und letztlich erfolglose Fluchtgruppe.

Das eintönige Rennen nahm erst auf den letzten 40 km Fahrt auf. Vier dicht gestaffelte Bergwertungen, davon drei der dritten Kategorie, vergrößerten den taktischen Spielraum. Die Teams der Favoriten auf den Gesamtsieg, aber auch jene mit Chancen auf den Tageserfolg positionierten sich an der Spitze des Feldes.

Die einzige ernsthafte Attacke setzte aber Alaphilippe am letzten der vier Anstiege, der Cote de Mutigny (3. Kategorie). In der Folge raste er dem Ziel entgegen und ließ sich den Sieg und mindestens einen Tag im Maillot jaune nicht mehr nehmen.

Weniger tückisch

Am Dienstag dürften wieder die klassischen Sprinter wie der angeschlagene Dylan Groenewegen zum Zug kommen. Die 213,5 km lange 4. Etappe führt von Reims nach Nancy und sollte wie der Auftakt in Brüssel in einem Massensprint enden. Auch die Cote de Maron, einer von zwei Anstiegen der 4. Kategorie rund 15 km vor dem Ziel, wird daran wohl nichts ändern. Die letzten Kilometer sind weniger tückisch als zuletzt, das Sturzrisiko ist dadurch reduziert. (sid, red, 8.7.2019)