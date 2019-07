Doch dann legte jemand oder etwas den Schalter um. Bei Kilometer zwölf. Von 100 auf null in der Sekunde. Aus der Komfortzone in den Abgrund. So als würde mir jemand die Luft abdrücken und dabei auch die Beine wegziehen. Laufen? Ging nicht. Gehen? Gerade noch. Ich nahm ein Gel aus der Tasche. Aber als ich das schwarze Packerl sah, wusste ich, dass ich das nicht runterbringen würde. Nie und nimmer.

Meistens hilft Gehen. Dann Antraben. Heute nicht. Keine Chance. Noch einmal. Nichts. Da war Blei in meinen Schuhen. Der Stecker war raus. Ich spürte und wusste: Das war es jetzt. Over and out. Ich wollte es nicht wahrhaben. Trabte immer wieder an. Sinnlos. Und dann kam, was kommen musste: Der Köper revoltierte. Sagte mir, dass ich nicht weiter gegen ihn arbeiten soll. Die kleinen Krämpfe in Waden und Zehen waren nur ein Vorgeschmack. Als ich die Warnungen ignorierte, ging es im Kopf los: "Schau auf die Uhr! Noch 30 Kilometer! Sinnlos! Lass es! Gib auf!"