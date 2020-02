Der revitalisierte Walkman. Foto: Ninm

40 Jahre alt wurde der Walkman im letzten Sommer. Nostalgiker erinnerten sich mit Wehmut an den berühmten tragbaren Kassettenrekorder zurück – und können künftig mit einer modernen Variante davon herumlaufen. Denn das Hongkonger Unternehmen Ninm hat einen Kassettenrekorder mit Bluetooth 5.0 auf den Markt gebracht. "It's OK", so der Name, hat aber auch eine 3,5mm-Klinkenbüchse für klassische Kopfhörer. Zwei Batterien versorgen das Gerät mit Strom.

Kickstarter-Aktion erfolgreich

Finanziert wurde das Projekt über die Crowdfunding-Seite "Kickstarter". Beinahe 1000 Unterstützer haben über 76.000 Euro gespendet. Für rund 80 Euro ist das nostalgische Gerät online erhältlich, Als Farben sind weiß, blau oder rosa auswählbar. (red, 13.2.2019)