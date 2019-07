Besonders im Sommer gibt es in der Nachbarschaft viel Konfliktpotenzial. Wie ist die Stimmung in Ihrem Wohnhaus?

Ein Sommer auf dem Balkon könnte so schön sein – wenn nur der Nachbar nicht wäre. Foto: http://www.istockphoto.com/kasto80

Der Sommer ist für viele nicht nur die schönste Zeit des Jahres, sondern auch jene Zeit, in der die Nachbarn ganz besonders nerven – denn mit den warmen Temperaturen werden die Fenster geöffnet und die Balkone genutzt. So bekommt man unweigerlich mehr aus dem Leben jener Menschen mit, mit denen man sonst nur die Hausnummer teilt.

Laute Gespräche, Rauchen oder Grillen am Balkon zählen zu den häufigsten Ärgernissen. Für Unmut sorgt aber auch jener Nachbar, der, sobald die Temperaturen auf über 20 Grad steigen, nur noch bei offenem Fenster fernschaut oder den Innenhof bis spätnachts mit seiner – gewöhnungsbedürftigen – Musik beschallt. Getoppt wird er nur von jenem Paar, das immer zur selben Uhrzeit bei sperrangelweit geöffnetem Fenstern geräuschintensiv Sex hat.

Viele suchen in einer solchen Situation nicht den offenen Konflikt. Sie ärgern sich still und machen im Zweifelsfall lieber die Balkontür zu. Andere läuten schon nach kurzer Zeit beim Nachbarn an und konfrontieren ihn – auch auf die Gefahr hin, dass er beim nächsten Mal die Blumen nicht mehr gießt, wenn man im Urlaub ist.

Größtes Konfliktpotenzial?

Was stört Sie an Ihren Nachbarn? Wo schlummert in Ihrer nachbarschaftlichen Beziehung das größte Konfliktpotenzial? Und gab es wegen Lärms oder Grillgeruchs bei Ihnen schon einmal Streit? Wie verhalten Sie sich selbst auf Ihrem Balkon – nehmen Sie immer Rücksicht, oder haben Sie auch schon einmal über die Stränge geschlagen? (red, 10.7.2019)