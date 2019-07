Früher, als einem lieb ist, gehört man zur alten Generation. Und damit kommen gewisse Ansprüche der Gesellschaft, was man tragen darf und was nicht. Muss man sich ohnehin schon mit grauen Haaren und mehr Bauch herumschlagen, ist es plötzlich auch noch wichtig, dass man sich altersgerecht anzieht. Mit bedruckten Shirts oder einem Kapperl erweckt man den peinlichen Eindruck, sein Alter verdrängen zu wollen. Blöde Sprüche und schiefe Blicke sorgen dann auch dafür, dass man sich dem Druck der Gesellschaft unterwirft. Man ist ja nicht mehr Mitte 20, wo man kurze Hosen und eine Lederjacke tragen konnte, nun muss man auf Karohemd und Windjacke umschwenken. Aber wenn man sich mit Kapperl und Shirt wohler fühlt?

Würden Sie so im Alter noch herumlaufen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/oneinchpunch

Wie kurz dürfen die Hosen sein?

Ob man das anziehen darf oder soll, ist eine Fashion-Frage. Eine andere ist jene, was Männer ab einem gewissen Alter nicht mehr tragen sollten, ob auf der Straße oder im Büro. Besonders im Sommer sind kurze Hosen bei Älteren Gesprächsthema. Wie kurz dürfen die Shorts sein: Knielänge, länger, oder darf die Hose auch in der Mitte des Oberschenkels enden? Manche fordern sogar, die kurze Hose bei Männern gänzlich zu verbannen. Zum einen will man – so die Shorts-kritischen Stimmen – nicht die käsigen Beine der Männerwelt sehen, zum anderen wirken kurze Hosen so, als würde man noch krampfhaft an der entfleuchten Jugend festhalten wollen.

Kurz unerwünscht? Auch bei Hemden soll für manche diese Regel gelten: Kurzärmlige Hemden sind im Alter ein No-Go? Ärmellose Leiberln, Fußballklub-Shirts, Baseballcaps, Trekking-Sandalen, Shirts mit zu viel Ausschnitt sowie bedruckte T-Shirts, zum Beispiel von der Lieblingsband, gehören ebenso zu den Kleidungsstücken, die Mann im Alter angeblich nicht mehr tragen soll.

Liebe User, wie hat sich Ihr Stil über die Jahre verändert?

Was ziehen Sie als Mann nicht mehr an? Wo schränken Sie sich stilistisch ein und warum? Oder ziehen Sie einfach an, was Sie wollen, ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Konventionen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (rec, 11.7.2019)