Der künftige Premier solle über einen No Deal oder jeden Tory-Plan zum Verlassen der EU abstimmen lassen, fordert Corbyn. Labour würde dann für einen EU-Verbleib werben

Labour-Chef Jeremy Corbyn fordert ein erneutes Brexit-Referendum. imago images / ZUMA Press

London – Labour-Chef Jeremy Corbyn unterstützt ein zweites Referendum über den Brexit. In der "Daily Mail" erklärte er, ein solches Referendum sollte es für die Möglichkeit eines "No Deal" geben oder "für jeden Tory-Plan, die EU zu verlassen". Labour würde dann für einen Verbleib in der EU werben.

Der künftige britische Premierminister sollte das Vertrauen haben, seinen Deal oder No Deal der Öffentlichkeit zur Abstimmung vorzulegen, erklärte der Labour-Chef. Unter diesen Umständen "würde Labour für einen Verbleib werben". Gleichzeitig nannte Corbyn den eigenen Brexit-Plan von Labour eine "sinnvolle Alternative".

(APA, 9.7.2019)