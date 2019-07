In Frankreich fällt künftig eine Steuer auf Flugtickets an. Foto: APA/dpa

Paris – Frankreich führt ab kommenden Jahr eine Ökosteuer auf Flugtickets ein. Die Abgabe soll zwischen 1,50 Euro und 18 Euro pro Ticket betragen, wie Verkehrsministerin Elisabeth Borne am Dienstag in Paris mitteilte. Die Regelung soll ab 2020 in Kraft treten.

Der Höchstbetrag wird demnach für Businesstarife der Langstrecke fällig. Bei Business-Flügen innerhalb von Europa fallen hingegen nur neun Euro an, bei Flügen in der Economy Class beträgt die Abgabe nur 1,50 Euro.

180 Millionen Euro pro Jahr

Die Regierung rechnet mit einem Erlös von jährlich gut 180 Millionen Euro. Er soll vor allem der Bahn zugutekommen. Betroffen sind nach Angaben der Ministerin nahezu alle Flüge, die in Frankreich starten. Ausnahmen soll es für Umsteigeverbindungen gehen, die über Frankreich gehen. Auch Flüge auf die Mittelmeerinsel Korsika und in die französischen Überseegebiete sind ausgenommen.

Die französische Regierung unter Emmanuel Macron versuchte schon in der Vergangenheit, Umweltmaßnahmen einzuführen – so etwa die höhere Besteuerung fossiler Kraftstoffe. Diese Maßnahme führte im Frühjahr 2019 zu landesweiten Protesten der "Gelbwesten", der "Gilets jaunes". (red, APA, 9.7.2019)