Wien – Eklat in der Wiener Arena: Der afroamerikanische Jazz-Star Kamasi Washington hätte am Montag, ein Konzert in dem alternativen Kulturzentrum im Dritten Bezirk geben sollen. Statt mit Musik startete der 38-Jährige jedoch mit einem Statement: Sein Vater sei beim Einlass von einem Security-Mitarbeiter rassistisch angegriffen worden, weswegen er das Konzert absagen werde.

Weil sein Vater rassistisch Angegriffen worden sein soll, brach Kamasi Washington seinen Auftritt in der Arena ab. Foto: Pablo Pena/Invision/AP

Ein Video, dass dem STANDARD von einem Konzertbesucher zugeschickt wurde, zeigt Kamasi Washington auf der Bühne, während er über den Vorfall spricht. "Der Security hat meinen Vater beleidigt", sagt er darin, er habe den Mann danach getroffen und ihn gefragt, warum er das gemacht habe. Seine Antwort soll gewesen sein: "Weil er sich wie ein Arschloch benahm". Also werde er, Washington, nun gehen – dies tat er jedoch nicht, ohne zumindest ein Stück zu spielen und dem Publikum zu sagen, dass er jeden einzelnen von ihnen liebe. Ein Teil der Passage wurde auch vom Schlagzeuger der Band gefilmt und auf Facebook veröffentlicht.

Sicht der Arena

Die Arena äußerte sich am Dienstagnachmittag auf Facebook und entschuldigte sich für die Vorfälle. Man wolle aber auch die eigene Sicht der Dinge darstellen: Der Security-Mitarbeiter am Eingang hätte dem Vater den Einlass verwehrt, da er angeblich keine Zutrittsberechtigung vorweisen konnte. Darauf habe dieser aufbrausend mit Beschimpfungen á la "stupid punk ass bitch" reagiert. Es soll zu einem Gemenge gekommen sein, bei dem niemand verletzt worden sei, der Mitarbeiter habe dann nach einer kurzen Dienstbesprechung das Gelände verlassen.

Gekaufte Tickets werden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen refundiert. Zudem wird die Arena Wien den gesamten Barumsatz des gestrigen Abends an eine wohltätige Organsiation spenden. (red, APA, 9.7.2019)