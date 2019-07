Grafik: Spotify

Ein Trend ist in den vergangenen Jahren bei Smartphone-Apps unübersehbar: Sie werden immer größer und brauchen auch sonst mehr und mehr Ressourcen. Das mag für Geräte mit 64 GB Speicherplatz oder mehr kein Problem darstellen, bei Low-End-Devices kann das aber schon einmal zu einem Problem werden. Entsprechend hat sich Spotify nun entschlossen, eine eigene Schmalspur-Variante seiner Android-App zu veröffentlichen.

Spotify Lite ist gerade einmal 10 MB groß, wie der Hersteller in einem Blogposting ankündigt. Beim Datenverbrauch setzt man ebenfalls auf Minimalismus, es werden also von Haus aus die niedrigsten Qualitätseinstellungen genutzt. Damit kommt ein einzelner Song im Schnitt mit gerade einmal 0,5 MB aus. Bei der Funktionalität gibt es hingegen kaum Abstriche zur gewohnten Spotify-App.

Mindestvoraussetzung für die Nutzung ist Android 4.3, es werden also fast alle derzeit im Umlauf befindlichen Geräte mit Googles Betriebssystem unterstützt. Die größte Beschränkung bleibt aber die regionale Verfügbarkeit: Zum Start gibt es die App nur in 36 Ländern mit dem Fokus auf Regionen mit schlechter Netzanbindung. Österreich findet sich in diese Liste nicht. (apo, 9.7.2019)