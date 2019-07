Liebe Community,

vor einer Woche hat DER STANDARD seine Website relauncht. Erwartungsgemäß gab es viel Feedback aus der Community. Wir haben dieses – so gut es bei dem Volumen ging – gesichtet und bereits damit begonnen, es einzuarbeiten. Hier wollen wir unseren UserInnen ein Update dazu geben, was sich seit dem 1. Juli getan hat, welche Entscheidungen getroffen wurden und was noch passieren wird.

Erste Schritte

Zunächst haben wir die chronologische Startseite zurückgebracht, die von vielen vermisst wurde, sie ist oben rechts via "Chronologie" erreichbar. Die nach Relevanz sortierte Seite 1 bleibt aber natürlich erhalten, um die aktuellen Topthemen schnell zu identifizieren.

Auf vielfachen Wunsch hin wird die E-Mail-Adresse von eingeloggten Usern nicht mehr dargestellt.

Basierend auf dem Feedback aus der Community haben wir auch verschiedene Darstellungsformen der Artikelteaser getestet und die Bildlastigkeit, die vielen nicht gefiel, etwas reduziert. Passend dazu wurden zum Teil auch Untertitel ergänzt.

Derzeit gibt es noch einzelne veraltete Artikel, die auf Übersichtsseiten angezeigt werden, neue Artikel kommen dort hingegen oft nicht zum Zug. Die Inhaltssteuerung wird auch laufend verbessert.

Was passiert noch

Unsere Entwickler arbeiten an unserer eigenen Suchfunktion, die in etwa zwei Wochen verfügbar sein wird. Mit dieser werden auch Suchen nach Artikeln in einem bestimmten Zeitraum möglich sein. Wir werden im Laufe des Sommers auch die Empfehlungen zum Weiterlesen intelligenter gestalten, damit sie besser mit dem Artikel darüber zusammenpassen. Unser Team arbeitet darüber hinaus an neuen Elementen für die Startseite. Zum Beispiel wird es "Zuletzt veröffentlicht"- und "Meist gelesen"-Listen geben, die zur Übersichtlichkeit beitragen sollen.

Wie auch schon letzte Woche angekündigt, werden die Börseninformationen und die Sporttabellen bis Ende August ergänzt. Was das Wetter betrifft, bleiben wir bei unserer Entscheidung, es aufgrund geringer Nutzung in den letzten Jahren nicht mehr anzubieten.

Ein lange bestehender Wunsch der Community ist, irrtümliche Bewertungen von Postings korrigieren zu können. Auch diese Funktion wird in den nächsten Wochen zur Verfügung gestellt.

Ein herzliches Danke

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, uns Feedback zu schicken, besonders denen, die ausführlich erklärt haben, was ihnen gefällt oder nicht und warum – damit können wir besonders gut arbeiten.

Wir wollen Sie auch erneut um Geduld bitten, denn es ist keine schnell lösbare Aufgabe, tausende Feedbacknachrichten zu sichten und daraus Prioritäten und Pläne für die Umsetzung abzuleiten. Wir versichern Ihnen, dass wir laufend Verbesserungen an der neuen Website vornehmen werden und auf dieser Basis neue Features wie Benachrichtigungen zu Postings von MitposterInnen, zu neuen Artikeln bestimmter Autoren oder zu bestimmten Themen hinzufügen werden. (Gerlinde Hinterleitner, 9.7.2019)