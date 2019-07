Anna (Trine Dyrholm) und ihr Mann Erik (Ulrich Thomsen) starten "Die Kommune". Es wird kompliziert. Von Thomas Vinterberg um 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret: "Lex Uber" – die Kundschaft verliert Vergangene Woche hat der Nationalrat die Zusammenlegung des Taxi- und Mietwagengewerbes beschlossen. Mit der Gesetzesänderung sind Unternehmen wie Uber flexible Preise verboten. Die Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmer freuen sich und hoffen auf mehr Umsatz. Die Bundeswettbewerbsbehörde kritisiert diese Entscheidung. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Europas letzter wilder Fluss In Albanien wehren sich Dorfbewohner und Umweltschützer gegen den Bau eines riesigen Staudamms. Die Befürworter des Projekts schwören auf den Segen erneuerbarer Wasserkraft. Die Gegner sehen Mensch und Natur entlang eines der letzten Wildwasserflüsse Europas bedroht. Nachhaltige Energie oder Umweltzerstörung – was überwiegt? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wunderwelt Wald Wie sich der Wald im Lauf eines Jahres verändert und wie sich seine Bewohner anpassen: Für die meisten Tiere gehört etwa der Winter zur härtesten Zeit im Jahr, nicht aber für die Wölfe. Sie finden jetzt leichter geschwächte Tiere. Bis 21.15, Servus TV

22.15 POLITIKMAGAZIN

Factum: Unentdeckte Morde Mindestens jede zweite Tat wird übersehen, sagt ein Gerichtsmediziner. Warum bleiben so viele Täter ungestraft? Außerdem: Die dunkle Seite der Wasserkraft. Zerstören wir mit dem Ausbau die Natur?

Bis 23.00, Servus TV

22.30 DOKUMENTATION

Menschen und Mächte: Männer, Mächte und Mensuren Die Dokumentation hätte eigentlich schon im Jänner gesendet werden sollen, damals gab es laut ORF aber keinen Sendeplatz. Jetzt gibt es einen. Der Film gibt einen Einblick in die Welt der Burschenschaften und katholischen Cartellverbände und zeigt deren Nähe zur österreichischen Politik auf. Bis 23.30, ORF 2

22.30 THRILLER

No Country for Old Men (USA 2007, Ethan Coen, Joel Coen) Texas 1980: Vietnamveteran Llewelyn Moss (Josh Brolin) findet in der Wüste einen Koffer mit zwei Millionen Dollar. Obwohl er weiß, dass so viel Geld immer jemandem gehört, behält er es. Das bringt ihn ins Visier von Auftragskiller Anton Chigurh (Javier Bardem). Bis 0.50, Kabel eins

23.30 REPORTAGE

Weltjournal+: Europas Rechte – Putins völkische Fans Russland und die europäische Rechte arbeiten seit Jahren zunehmend enger zusammen. Positionen nähern sich an, man nutzt die gleichen Medienkanäle. Ein engmaschiges Netzwerk persönlicher Kontakte ist entstanden, getragen von der gemeinsamen Ablehnung liberaler Ideen, von EU und Nato sowie von einem schroffen Nationalismus. Die Dokumentation geht der Frage nach, ob dies zufällige Übereinstimmungen von Interessen sind oder ob hier ein prorussischer Masterplan für Europa verfolgt wird. Bis 0.20, ORF 2