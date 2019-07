Gründer Eric Demuth bei einem Pressetermin im April. Foto: greenberg advisory/APA

Wien – Das Wiener Fintech-Unternehmen Bitpanda hat sich zehn Millionen Euro mit dem Verkauf seines "Best"-Token geholt, teilte das Unternehmen in einer Aussendung am Dienstag mit. Das Geld wurde im Rahmen eines "Private Sale" lukriert, erst heute startete der öffentliche Verkauf. In der ersten Woche kann der Token für 0,09 Euro erworben werden. Best steht für "Bitpanda Ecosystem Token".

Damit bestreitet das Unternehmen das erste Initial Exchange Offering (IEO) Österreichs. Bis zum 6. August sollen im öffentlichen Verkauf 500 Millionen von insgesamt einer Milliarde bestehender Token zum Kauf zur Verfügung stehen. Verwendet werden können die Coins an der am 7. August startenden Bitpanda Global Exchange, einer Börse für digitale Assets. Zudem erhalten die Kunden mit Best Zugang zu dem ebenfalls in Planung befindlichen Lauchpad, welches IEOs für Drittanbieter ermöglichen soll, heißt es in der Aussendung.

Bitpanda wurde in Wien von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben rund eine Million Nutzer und über 120 Mitarbeiter. (APA, 9.7.2019)