Reinhold Einwallner kandidiert auf Platz eins der Vorarlberger SPÖ. Foto: imago/skata

Bregenz -Die Vorarlberger SPÖ geht erneut mit dem Abgeordneten Reinhold Einwallner als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl. Einwallner wurde am Montagabend in Götzis (Bez. Feldkirch) von seiner Partei einstimmig auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Er ist aktuell der einzige Nationalratsabgeordnete, den die SPÖ Vorarlberg stellt.

Einwallner belegt auch den ersten Platz im Regionalwahlkreis Vorarlberg-Nord, im Regionalwahlkreis Vorarlberg-Süd führt Christian Pellini die Liste an. Auf der Landesliste folgen auf Einwallner Katharina Müller und Pellini. 2017 zog Einwallner über die Landesliste ins Parlament ein, für ein Direktmandat hatte es nicht gereicht.

Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die für die Wahlkonferenz anreiste, sah die Vorarlberger Sozialdemokraten für die anstehenden Wahlgänge – Nationalratswahl und Landtagswahl – gut aufgestellt. Die Partei setze auf die richtigen Themen und werde deshalb bei den Urnengängen punkten, sagte sie. (APA, 10.7.2019)