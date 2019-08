Pro

von Ljubisa Tosic

Freiluftopern oder -operetten bescheren aufwühlende Natursensationen, mit denen kein Tempel der großen Gefühle mitzuhalten vermag. Die Bregenzer Festspiele etwa, bei denen Wasser- und Wolkenspiele delikat mit Inszenierungen verschmelzen, locken mit malerischem Flair. Besonders üble Wetterlaune aber versetzt in einzigartig naturalistische Kunstsituationen.

Es begab sich einst in Mörbisch, dass Regengüsse eine Premiere in die Knie zwangen. Abbruch. Aus den Lautsprechern dröhnte die surreal bedauernde Stimme Harald Serafins. Der Intendant war noch auf dem in Dunkelheit gehüllten Parkplatz zu hören, der sich mittlerweile in einen See verwandelt hatte. Wasser oben, Wasser unten, das Auto nirgends – herrlich, es schien, als umarmte einen der Neusiedler See.

Stunden später doch noch in Wien angekommen, erinnerte ein nach wie vor tropfender Anzug an ein Naturtheatererlebnis, das eine Wiener Staatsoper wohl niemals bieten wird.