Unterschiedliche Tees werden mit ausgewählten Fruchtsäften gemischt. Foto: Hersteller

"Was – du trinkst gar nichts?" Diese Frage muss man sich hierzulande immer wieder gefallen lassen, wenn man beim Restaurantbesuch auf Alkohol verzichtet. Und schon gar nicht wollen sich manche Gäste vom Wirt mit einer Weinbegleitung komplett zudröhnen lassen.

Findige Sommeliers namhafter Spitzenrestaurants wachsen über sich hinaus und kreieren deshalb eigene Saftbegleitungen zum mehrgängigen Dinner. Und die Auswahl an alkoholfreien Alternativen wird größer. Die Fruchtsäfte der Privatkellerei van Nahmen am deutschen Niederrhein genießen seit einigen Jahren einen hervorragenden Ruf als rauschfreie Speisenbegleiter. Die Idee zum sprudelnden Tee hatte Peter van Nahmen auf einer Asien-Reise. Mit Niklas Schmeink hat er einen erfahrenen Tee-Sommelier gefunden, der mit ihm an der Rezeptur tüftelte. Die unterschiedlichen Tees werden in einem Cold-Brew-Verfahren hergestellt und mit ausgewählten Fruchtsäften gemischt. Durch die dezente Kohlensäure moussiert der "Sparkling Juicy Tea" angenehm auf der Zunge. Er spielt mit reifer Frucht, straffer Säure und malzigen Schwarzteenoten. (Alex Stranig, RONDO, 25.11.2019)