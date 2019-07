Waldi (Symbolbild) nahm nicht an der Stierhatz teil. Foto: APA / AFP / Jaime Reina

Pamplona – Beim vierten Stiertreiben im nordspanischen Pamplona sind am Mittwoch die als äußerst gefährlich eingestuften Kampfbullen des Zuchtbetriebs Jandilla an den Start gegangen. Während der laut spanischen Fernsehberichten "schwindelerregenden" Hatz wurden vier Läufer verletzt. Einer sei bewusstlos aufgefunden und gleich vor Ort behandelt worden, hieß es unter Berufung auf die Ärzte.

Die anderen hätten Quetschungen und Prellungen erlitten. Allerdings sei keiner der Verwundeten aufgespießt worden.

Acht auf einen Streich

Die sechs zwischen 520 und 590 Kilogramm schweren Stiere liefen die 875 Meter lange Strecke durch die Altstadt Pamplonas in die Arena in zwei Minuten und 19 Sekunden. Damit handelte es sich wie bereits in den vergangenen Tagen um eine sehr schnelle Hatz.

Die Bullen des Zuchtbetriebs Jandilla aus der westspanischen Region Extremadura gelten als besonders schnell und wild. Jandilla-Stiere halten auch den bisherigen Rekord hinsichtlich der meisten in einem einzigen Rennen auf die Hörner genommenen Läufer, rechnete der Sender RTVE vor: Im Juli 2004 wurden bei einer einzigen Hatz acht Läufer aufgespießt, einer davon gleich fünf Mal.

Letzters Todesfall 2009

Zum traditionellen "Sanfermines"-Fest mit seinen acht Stiertreiben reisen alljährlich zahlreiche Schaulustige aus aller Welt an.

Bei den vorherigen drei Stiertreiben in diesem Jahr hatte es unter anderem bereits offene Brüche, Kopf- und Schulterschäden, Durchbohrungen durch Hörner und Gehirnerschütterungen gegeben. Immer wieder werden Teilnehmer teils schwer verletzt oder sterben. Den letzten Todesfall gab es 2009.

Vergewaltigung sorgt für Proteste

Für Aufmerksamkeit sorgte das Umfeld der Stierhatz zuletzt aber auch in anderer Sache: Fünf Männer aus Andalusien waren im Juli 2016 am Rande der traditionellen Stierhatz über eine 18-Jährige hergefallen. Die Fünf, die sich selbst "La Manada" ("Das Rudel") nannten, filmten sich selbst, wie sie sich in einem dunklen Stiegenhaus an der betrunkenen jungen Frau vergingen. Das Opfer ließen sie halbnackt zurück. Die Aufnahmen verbreiteten sie anschließend weiter.

Was folgte, sahen viele als Justizsskandal: Im April 2018 verurteilte ein Gericht die Männer zu jeweils neun Jahren Haft – wegen sexuellen Missbrauchs. Nach Auffassung der damaligen Richter handelte es sich nicht um Vergewaltigung im strafrechtlichen Sinn, da die Täter weder Gewalt angewendet noch ihr Opfer eingeschüchtert hätten – und dieses sich darüber hinaus nicht gewehrt habe. Erst nach Berufung verurteilte ein Gericht die Männer im Juni doch zu höheren Strafen im Ausmaß von 15 Jahren. Spanien will nun, nach massiven Protesten, sein Gesetz so ändern, dass auch derartige Fälle als Vergewaltigung strafbar sind. (red, APA, 10.7.2019)