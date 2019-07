Über den Podcast

Serienreif – der Podcast über die Welt der Serien und alles, was dazu gehört. Wir sprechen über "Game of Thrones", "Breaking Bad", "House of Cards" und was Netflix und Co. noch so im Programm haben. Zudem erwarten Sie Interviews mit Filmemachern und Serientäterinnen. Moderiert von Doris Priesching, Daniela Rom, Anya Antonius und Michaela Kampl.