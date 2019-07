Kim Darroch verlässt Washington Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ALEX WONG

Washington – Kim Darroch, der Botschafter Großbritanniens in Washington, hat am Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht. US-Präsident Donald Trump hatte ihn zuvor als "verrückten Botschafter" und als "sehr dummen Typen" bezeichnet, weil er in an die Öffentlichkeit gelangten Berichten die US-Regierung kritisiert hatte. (red, 10.7.2019)