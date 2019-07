Angela Merkel und der finnische Regierungschef Antti Rinne in Berlin. Foto: APA / AFP / Tobias Schwarz

Berlin – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut bei einem öffentlichen Auftritt Sorgen um ihre Gesundheit hervorgerufen. Während einer Zusammenkunft mit dem finnischen Premier Antti Rinne in Berlin war zu sehen, wie Merkel deutlich zitterte. Es ist das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass dies der Regierungschefin bei einem öffentlichen Auftritt passiert ist.

Allerdings beruhigte wenige später ein Sprecher: "Der Bundeskanzlerin geht es gut, und das Gespräch mit dem finnischen Ministerpräsidenten läuft wie geplant." Gleiches hatte auch Merkel selbst zuvor schon betont, es gebe keinen Grund, sich Sorgen um sie zu machen.

Erneuter Zitteranfall von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. SPIEGEL TV

Die Kanzlerin hatte in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit bereits zweimal einen Zitteranfall, wenn sie still stehen musste. Mitte Juni zitterte Merkel beim Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj heftig. Neun Tage später erlitt sie bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue erneut einen solchen Anfall.

Beide Male betonte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass es der Kanzlerin gutgehe. Beim ersten Mal wurde dies auf schwüle Hitze und einen Wassermangel zurückgeführt. Beim zweiten Mal wurde als Grund ein psychologisches Problem genannt: Die Kanzlerin habe so sehr daran gedacht, dass sie ein erneutes Zittern vermeiden wolle, dass genau dies eingetreten sei – "also ein psychologisch-verarbeitender Prozess", hatte damals ein Regierungsvertreter zu Reuters gesagt. Es gebe keinerlei Grund zur Sorge. Die Kanzlerin hatte Zweifel an ihrem Gesundheitszustand ebenfalls zurückgewiesen. (red, Reuters, APA, 10.7.2019)