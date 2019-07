Sprachschulungen in Oberösterreich sollen künftig mit der Sprach-App uugot.it ergänzt werden

Um Sprachschulungen zu verbessern: Land Oberösterreich kooperiert mit Start-Up Unternehmen uugot.it Foto: Philipp Etzlinger

Im Rahmen eines Integrationsprogramms kooperiert das Land Oberösterreich mit dem österreichischen Startup Unternehmen uugot.it. Mit einer App sollen Sprachlernprozesse beim Fernsehen unterstützt werden. Im Fokus des Programms stehen zurzeit Migranten mit tschetschenischer Herkunft und russischer Muttersprache, so der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober.

TV-Sendungen werden durch App zum "Sprachkurs"

Mit Untertiteln Sprachen lernen – darauf baut die App uugot.it des gleichnamingen österreichischen Startups. Die App ermöglicht es Nutzern TV-Sendungen mit Untertiteln in ihrer Originalsprache auf Smartphone und Tabletts zu streamen. In Österreich bedeutet das, dass Programme wie der ORF mit deutschen Untertitel versehen werden. Die Untertitel sind dabei interaktiv – sollte ein Wort nicht verstanden werden, können Nutzer auf den jeweiligen Begriff klicken, um ihn in der eigenen Sprache übersetzt zu bekommen.

Bessere Integration

In Oberösterreich soll mit dem neuen Programm nun die Integration von Bürgern mit tschetschenischer Herkunft unterstützt werden. Laut Phillipp Etzlinger, Geschäftsführer von uugot.it, sei die Sprachlern-App von der syrischen Community bereits gut aufgenommen worden. Mit einem verbesserten Sprachverständnis und erleichterten kulturellen Austausch soll so die Integration gefördert werden. Besonders beim Fernsehen können sprachliche Abläufe, die für alltägliche Situationen gebraucht werden, schneller erlernt werden. (hsu, 10.7.2019)