Ben Hermans nach der erfolgreichen Kletterpartie. Foto: APA/EXPA/JFK

Fuscher Törl/Wien – Der Belgier Ben Hermans hat am Mittwoch auf der 4. Etappe der 71. Österreich-Radrundfahrt das Rote Trikot des Führenden erobert. Der Gesamtsieger des Vorjahres setzte sich nach 103 km von Radstadt zur Bergankunft beim Fuscher Törl am Großglockner in 2.428 m Höhe fünf Sekunden vor dem Australier Ben O'Connor durch. Riccardo Zoidl landete als bester Österreicher an der sechsten Stelle.

Der Lohn: das Rote Trikot für den Gesamtführenden. Foto: APA/EXPA/JFK

Zoidl, der Gesamtsieger von 2013, büßte auf dem 13,2 km langen Schlussanstieg 61 Sekunden auf den neuen Glocknerkönig ein. Der Oberösterreicher ist auch in der Gesamtwertung Sechster (+1:10 Minuten). Nach der 5. Etappe nach Kitzbühel folgt am Freitag das Tour-Finale mit der Bergankunft beim Alpenhaus am Kitzbüheler Horn. (APA, 10.7.2019)

71. Österreich-Radrundfahrt vom Mittwoch:

4. Etappe (Radstadt – Fuscher Törl/103,5 km):

1. Ben Hermans (BEL) Israel Cycling Academy 3:01:32 Std.

2. Ben O'Connor (AUS) Dimension Data +0:05 Min.

3. Winner Anacona (COL) Movistar 0:08

4. Eduardo Sepulveda (ARG) Movistar 0:23

5. Stefan de Bod (RSA) Dimension Data 0:38

6. Riccardo Zoidl (AUT) CCC 1:01

7. Victor de la Parte (ESP) CCC 1:18

8. Amanuel Gebreigzabhier (ERI) Dimension Data 1:24

9. Alexander Wlasow (RUS) Gazprom, gleiche Zeit

10. Jose Manuel Diaz (ESP) Vorarlberg Santic 1:38

Weiter:

24. Daniel Geismayr (AUT) Vorarlberg Santic 4:47

29. Sebastian Schönberger (AUT Neri Sottoli 6:35

32. Stephan Rabitsch (AUT) Felbermayr Wels 7:50

37. Hansjörg Leopold (AUT) Maloja Pushbikers 9:32

Gesamtwertung:

1. Hermans 15:32:23 Std.

2. O'Connor +0:08 Min.

3. Anacona 0:13

4. Sepulveda 0:34

5. De Bod 0:47

6. Zoidl 1:10

7. De la Parte 1:33

8. Gebreigzabhier 1:35

9. Wlasow 1:40

10. Diaz 1:56

Weiter:

24. Geismayr 5:06

28. Schönberger 6:41

30. Rabitsch 8:04

35. Leopold 9:45

Die "Glocknerkönige" seit 1996:

1996 Tour ohne Glockner – 1997 Frank Vandenbroucke (BEL) – 1998 Boris Premuzic (SLO) – 1999 Tour ohne Glockner – 2000 (zwei Mal Glockner) Daniele Nardello (ITA) und Maurizio Vandelli (ITA) – 2001 Ivan Basso (ITA) – 2002 und 2003 Tour ohne Glockner – 2004 Tomas Konecny (CZE) – 2005 Juan Miguel Mercado (ESP) – 2006 Bernhard Kohl (AUT) – 2007 Christian Pfannberger (AUT) – 2008 Gerrit Glomser (AUT) – 2009 Koos Moerenhout (NED) – 2010 Riccardo Ricco (ITA) – 2011 Alexandre Geniez (FRA) – 2012 Jakob Fuglsang (DEN) – 2013 Mathias Frank (SUI) – 2014 Gregor Mühlberger (AUT) – 2015 Felix Großschartner (AUT) – 2016 Jan Hirt (CZE) – 2017 Pieter Weening (NED) – 2018 Pieter Weening (NED) – 2019 Ben Hermans (BEL)