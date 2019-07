Noch einige Halte legt der Theaterwagen Porcia mit Nestroys "Der Zerrissene" ein. Foto: Marco Riebler

Der Sommer bremst gerade ein bisschen ab, die Sommertheater im ganzen Land nehmen aber ungeachtet dieser Verschnaufpause weiter Fahrt auf. Gegen das Sommerloch aus Ferienlangeweile und Sparprogramm im Fernsehen stehen diese Woche vor allem Premieren in Niederösterreich und Kärnten auf dem Programm. Es dominiert die gewohnt leichte Unterhaltung.

In der Sommerarena Baden etwa mit der politisch nicht mehr ganz korrekten Operette Zigeunerliebe von Franz Lehár. Christoph Wagner-Trenkwitz hat keine leichte Rolle inne, er gibt den Vater der Zorika (Cornelia Horak), die der Verlobung mit dem Traumschwiegersohn entgleiten will, um mit dem unsteten Geiger (Vincent Schirrmacher) durchzubrennen.

Premieren im Tagestakt

Mit Joseph Haydns Ariadne auf Naxos und Georg Anton Bendas Der gute Ehemann pochen die Herzen auch in Baden (ab Sonntag). Spezialität beim dortigen Opernfestival Teatro Barocco ist das historisch informierte Rundumpaket aus Inszenierung, Kostümen und Klang.

In Amstetten startet am Mittwoch The Rocky Horror Show. Wer im niederösterreichischen Premierenreigen vorn mit dabei sein will, darf sich dann am Donnerstag zwischen Mozarts Die Hochzeit des Figaro in Waidhofen und Beethovens Fidelio in Perchtoldsdorf zerreißen.

Stripperin als Trauerbegleitung

In Kärnten geht es ebenso Schlag auf Schlag. Hier macht das Ensemble Porcia in Spittal an der Drau mit gleich fünf Premieren auf kulturellen Alleinversorger. Den Anfang macht morgen Ferdinand Raimunds Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Weniger bekannt ist die kuriose Totenwache, die Dimitré Dinev ab Sonntag in Eine heikle Sache, die Seele zusammenstellt: Während einem bei der Arbeit ums Leben gekommenen bulgarischen Bauarbeiter der Eintritt ins Totenreich versperrt bleibt, feiert seine Witwe mit einer Stripperin. (red, 10.7.2019)