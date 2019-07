Ganz klassisch

Als Bücher getarnte Verstecke kennt man aus so manchem Krimi. Warum also nicht das gleiche Konzept für den Strand anwenden? Das Handy passt rein, ebenso Schlüssel und Geldscheine. Natürlich lässt sich dieser Safe auch versperren. Bleiben nur zwei Fragen übrig: Wohin mit dem Schlüssel? Und: Wer nimmt bitte das New English Dictionary mit an den Strand?

Buchtresor, Conrad, € 10,99

3 von 6 Punkten