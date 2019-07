Foto: ORF/ 20th Century Fox / David James

18.30 MAGAZIN

Konkret: Sonnencremes – nicht nur Schutz, sondern auch Risiko? Zu viel Sonne kann Hautkrebs verursachen. Deshalb sollte man sich mehrmals täglich mit Sonnenschutz eincremen, so predigen es Dermatologen. Jetzt zeigt aber eine Studie aus den USA, dass in den Sonnenschutzmitteln bedenkliche Stoffe enthalten sind, die_direkt in die Blutbahn gelangen. Bedeutet Sonnencreme nun mehr Schutz oder mehr Risiko? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Seniorenheim der Stars Die Casa di riposo in Mailand ist ein Altersheim mit sehr besonderem Klang. 60 Senioren leben hier unter einem Dach, allesamt Musiker, Sänger oder Komponisten. Dem prominenten Gönner Giuseppe Verdi verdanken sie, dass sie hier nicht nur einen würdevollen Lebensabend verbringen, sondern ihre Zeit bis ins hohe Alter der Musik und ihrem ganz eigenen Starkult widmen können. Bis 20.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok eins: Triumphe und Tragödien – Die Geschichte der Nasa "Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen." John F. Kennedys selbstbewusste Worte aus dem Jahr 1961 und ihre Verwirklichung acht Jahre später machten die Nasa zu einem Symbol für die kühnsten Zukunftsträume der Menschheit. Seine Nichte, die Filmemacherin Rory Kennedy, erzählt die Geschichte der Nasa mit ihren Triumphen und Tragödien und nimmt einen mit auf die Reise in die Zukunft Richtung Mars. Bis 21.20, ORF 1

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Massentourismus – Wo endet die Gastfreundschaft Über vierzig Millionen Touristen besuchen Österreich jährlich. Ein Traum für Tourismusverband und viele Betriebe, ein Albtraum für viele Einheimische. Was bedeutet der Massentourismus für die Östereicher? Bis 23.30, Servus TV

22.30 BEZIEHUNGSDRAMA

By the Sea (USA 2015, Angelina Jolie) Ein Ehepaar macht gemeinsam Urlaub am Mittelmeer, steckt aber in einer tiefen Ehekrise. Die wird noch schlimmer, als Vanessa (Angelina Jolie) die frischverliebten Zimmernachbarn kennenlernt. Bis 0.50, ATV2

In "Minority report" bekämpft Tom Cruise Verbrechen die noch gar nicht stattgefunden haben Universal Pictures UK

23.35 TALK

Stöckl Barbara Stöckl spricht im Nighttalk mit ihren Gästen – Moderatorin Barbara Schöneberger, Regisseur Peter Weck, Volleyballer Clemens Doppler und Bodypainterin Nadja Hluchovsky – über deren Arbeit, Leben und was sie in der Zukunft noch so vorhaben. Bis 0.35, ORF 2

0.20 SCIENCE-FICTION THRILLER

Minority Report (USA 2002, Steven Spielberg) Wir schreiben das Jahr 2054: Washington, D.C., ist praktisch frei von Gewalt, seit Jahren ist kein Mord mehr geschehen. Verantwortlich dafür sind drei genmanipulierte Geschwister, die Morde vorhersehen können, damit Captain John Anderton (Tom Cruise) sie bereits im Vorhinein vereiteln kann. Alles läuft gut, bis Anderton selbst in einen Mord verwickelt wird. Bis 2.35, ORF 1

Thomas Roth