Schlich sich im Finish Position um Position nach vorne und schüttelte seine Mitstreiter bis zur Ziellinie mit einem perfekt geplanten Antritt ab. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Der slowakische Radstar Peter Sagan hat die fünfte Etappe der 106. Tour de France gewonnen und dem deutschen Team Bora-hansgrohe damit den ersten Sieg beschert. Der dreimalige Weltmeister setzte sich nach 175,5 km zwischen Saint-Die-des-Vosges und Colmar vor dem Niederländer Wout van Aert (Jumbo-Visma) und dem Italiener Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) durch.

Das Gelbe Trikot behauptete der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), der die Gesamtführung am Montag übernommen hatte. Am Donnerstag steht an der Planche des Belles Filles die erste Bergankunft der laufenden Frankreich-Rundfahrt an. (sid, 10.7.2019)

Radsport-Ergebnisse der 106. Tour de France vom Mittwoch:

5. Etappe, 175,5 km von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar:

1. Peter Sagan (SVK) Bora-hansgrohe 4:02:33 Std.

2. Wout van Aert (BEL) Jumbo-Visma

3. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton-Scott

4. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain-Merida

5. Greg Van Avermaet (BEL) CCC

6. Julien Simon (FRA) Cofidis

7. Michael Matthews (AUS) Sunweb

8. Nils Politt (GER) Katjuscha-Alpecin

9. Jasper Stuyven (BEL) Trek-Segafredo

10. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quick-Step

Weiter:

27. Patrick Konrad (AUT) Bora-hansgrohe alle gl. Zeit

80. Gregor Mühlberger (AUT) Bora-hansgrohe 1:44 Min.

119. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora-hansgrohe 13:48

152. Marco Haller (AUT) Katjuscha 16:58

Gesamtwertung:

1. Alaphilippe 18:44:12 Std.

2. Van Aert +14 Sekunden

3. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo 25

4. George Bennett (NZL) Jumbo gl. Zeit

5. Matthews 40

6. Egan Bernal (COL) Ineos gl. Zeit

7. Geraint Thomas (GBR) Ineos 45

8. Enric Mas (ESP) Deceuninck-Quickstep 46

9. Sagan 50

10. Van Avermaet 51.

Weiter:

28. Konrad 1:11 Min.

58. Mühlberger 2:55

149. Haller 33:46

166. Pöstlberger 36:11