Schlich sich im Finish Position um Position nach vorne und schüttelte seine Mitstreiter bis zur Ziellinie mit einem perfekt geplanten Antritt ab. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Der slowakische Radstar Peter Sagan hat die fünfte Etappe der 106. Tour de France gewonnen und dem deutschen Team Bora-hansgrohe damit den ersten Sieg beschert. Der dreimalige Weltmeister setzte sich nach 175,5 km zwischen Saint-Die-des-Vosges und Colmar vor dem Niederländer Wout van Aert (Jumbo-Visma) und dem Italiener Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) durch.

Das Gelbe Trikot behauptete der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), der die Gesamtführung am Montag übernommen hatte. Am Donnerstag steht an der Planche des Belles Filles die erste Bergankunft der laufenden Frankreich-Rundfahrt an. (sid, 10.7.2019)